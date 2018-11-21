Регионам запретили отменять финансирование программ поддержки инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти регионов не должны рассматривать отсутствие федерального финансирования по направлениям поддержки инвалидов как сигнал для отмены выделения средств на эти цели из бюджетов субъектов РФ.



«По доступной среде, по финансированию и целому ряду направлений, по которым, допустим, нет федерального финансирования, это автоматически приводит к исчезновению регионального финансирования. Я сразу хочу сказать, мы так никогда не договаривались с регионами», — цитирует ТАСС премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По его словам, это ответственность самих регионов.

«Слушайте, у нас жизнь в основном в регионах проходит, а не на уровне федеральных каких-то решений. В противном случае вообще региональные органы власти и региональные бюджеты не нужны», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Казани откроют три новые секции для детей инвалидов. Напомним, по состоянию на начало 2018 года в Татарстане насчитывалось 14,8 тысячи детей-инвалидов, что на 1% больше, чем в 2017 году.