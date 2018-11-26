СМИ рассказали о поломке двух российских спутников

Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Оба аппарата преждевременно вышли из строя и не отработали положенные 5 лет из-за критических проблем, возникших после запуска.



Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014 года и марте 2016 года. Они образовали космическую систему для наблюдения земной поверхности в интересах гражданских структур — госкорпорации «Роскосмос», Минприроды, Минсельхоза и др., передает «Коммерсант».

Отмечается, что у первого спутника закончился положенный срок службы, но именно он, несмотря на проблемы с системами, за счет их резервирования продолжает функционировать по целевому назначению. По данным источника, близкого к Минобороны, этот спутник использовался в том числе для военных целей, например, наравне со спутниками оптико-электронной разведки «Персона» он привлекался для съемки местности в Сирии.

Второй спутник несколько раз выходил из строя в 2016 и 2017 годах и был окончательно выведен из состава группировки, хотя не отработал и половины срока. Третий «Ресурс-П» функционировал по целевому назначению всего пять месяцев и с февраля 2017 года находится на исследовании после отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии.

Напомним, что 3 ноября разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Спутник пополнил орбитальную группировку «Глонасс». Всего в ее составе сейчас 27 космических аппаратов.