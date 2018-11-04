Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты «Союз-2» со спутником «Глонасс»

В Минобороны РФ сообщили, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

В ведомстве уточнили, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала 3 ноября в 23.17 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область).

Спутник пополнил орбитальную группировку «Глонасс». Всего в ее составе на данный момент 27 космических аппаратов, передает ТАСС.

В 2018 году «Союз-2» запускали с Плесецка четыре раза. Космический аппарат «Глонасс» стал вторым, выведенным на орбиту в этом году.



Ранее сообщалось, что запуски ракет типа «Союз» после аварии на Байконуре могут возобновиться уже в начале ноября.