Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск сообщил, что вероятность того, что он сам отправится на Марс после того как станет возможной отправка людей туда, составляет 70%.



«Я говорю о том, чтобы перебраться туда, когда речь идет о цене билета в пару сотен тысяч долларов», — приводит слова Маска Axios.

По его словам, вероятность погибнуть на Марсе значительно выше, чем на Земле. Отмечается, что для жизни человека существует большая угроза при путешествии через так называемый дальний космос.

Ранее Маск допустил, что через год автомобили его компании смогут сами приезжать к покупателю.