Татьяна Тарасова обозвала россиян «непомнящей нацией»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с резкой критикой российских болельщиков и журналистов, за их негативное отношение к Евгении Медведевой.

«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают, такая идет травля в ее сторону, самая настоящая.

И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный.

Это (победы), конечно, все забыто. У нас никто ничего не помнит. Мы непомнящая нация. Обливать ее без конца и без конца учить ее, что ей надо делать в жизни. Такую девочку, которая прославляет свою страну! У нее такой возраст. Кто хочет долго кататься, он должен пережить поражения», – цитирует Тарасову 360TV.

Напомним, накануне 19-летняя Евгения Медведева, провалившая этап Гран-при во Франции, пожаловалась на большое количество ненависти в свой адрес.

Ранее Татьяна Тарасова была признана «Лучшим спортивным комментатором года».