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Российские специалисты подтвердили факт заражения в сирийском Алеппо

22:56, 25.11.2018
Российские специалисты подтвердили факт заражения в сирийском Алеппо
Фото: commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения местности в сирийском городе Алеппо.

«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», — сообщил представитель войск РХБЗ Константин Потемкин.

По его словам, состав отравляющих веществ будет определен после экспертизы, пишет «Интерфакс».

Ранее боевики обстреляли Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Изначально сообщалось, что пострадали 73 мирных жителя, на данный момент их число превышает 100. Самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, которые обстреляли мирных жителей провинции.

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