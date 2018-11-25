Российские специалисты подтвердили факт заражения в сирийском Алеппо
Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения местности в сирийском городе Алеппо.
«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», — сообщил представитель войск РХБЗ Константин Потемкин.
По его словам, состав отравляющих веществ будет определен после экспертизы, пишет «Интерфакс».
Ранее боевики обстреляли Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Изначально сообщалось, что пострадали 73 мирных жителя, на данный момент их число превышает 100. Самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, которые обстреляли мирных жителей провинции.
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