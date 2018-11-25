Российские военные уничтожили обстрелявших Алеппо боевиков

Самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, которые обстреляли мирных жителей Алеппо.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, обстрел совершался из демилитаризованной зоне провинции Идлиб. Также были «выявлены признаки подготовки к их повторному применению», пишет ТАСС.

Ранее боевики обстреляли Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Изначально сообщалось, что пострадали 73 мирных жителя, на данный момент их число превышает 100.