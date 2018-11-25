В Сирии 73 человека пострадали после химической атаки

После обстрела сирийского Алеппо снарядами с отравляющими веществами пострадали 73 мирных жителя, включая четырех детей.

«У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией», — сообщил врач приемного отделения городской больницы Шерван Шехо.

Один из очевидцев обстрела Ахмет Мухаммед рассказал, что первые признаки отравления пострадавшие почувствовали не сразу.

«Мой брат был дома, он услышал, что упали мины, но подумал, что ничего страшного не произошло. Однако через два часа его самочувствие ухудшилось, ему стало трудно дышать, его забрала скорая помощь» — приводит его слова "РИА Новости".

Ранее в Сирии в результате атаки сил международной коалиции под руководством США погибли 20 мирных жителей. Авиаудары были нанесены по территории рынка города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.