Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы — естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Рогозин не уточнил, сколько времени пройдет с момента начала пилотируемых полетов на Луну до создания полноценной посещаемой базы.

Ранее сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристам полет вокруг Луны. Время в пути составит одну неделю.