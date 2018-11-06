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Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

10:18, 06.11.2018
Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров
Фото: kremlin.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы — естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Рогозин не уточнил, сколько времени пройдет с момента начала пилотируемых полетов на Луну до создания полноценной посещаемой базы.

Ранее сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристам полет вокруг Луны. Время в пути составит одну неделю.

Технологии
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