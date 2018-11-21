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В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие

11:08, 21.11.2018
В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие
Фото: minsvyaz.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года.

Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Желающие иметь оружие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы.

Также будет необходима справка о доходах и копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Вместе с этим гражданам предстоит пройти собеседование с сотрудниками «Росгвардии», передает «РИА Новости».

Инициативу поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, после чего его направили в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Ранее депутаты Госсовета Татарстана предложили продавать оружие гражданам не с 18 лет, а с 21 года.

Данные инициативы возникли после трагедии в Керчи. 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, пострадали более 70. Ружье нападавший приобрел легально при достижении 18 лет.

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комментарии

  • Анонимно 11:38
    Более глупого закона предоставить себе невозможно.... А почему с 21, а не с 25? Почему человек может быть избран в депутаты любого уровня власти с 18 лет, а охотиться с 21? Зачем справка из налоговой о доходах??? Ружьё ИЖ можно в магазине купить до 10000 рублей!!! Если следующий раз кто то совершит наезд на пешеходов, как в Великобритании или Испании, то что права будем давать с 21 года!!! Ирина Яровая хайпит, а нормальным людям от это легче и безопаснее жить не становится (((
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