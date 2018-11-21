В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года.



Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Желающие иметь оружие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы.

Также будет необходима справка о доходах и копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Вместе с этим гражданам предстоит пройти собеседование с сотрудниками «Росгвардии», передает «РИА Новости».

Инициативу поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, после чего его направили в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Ранее депутаты Госсовета Татарстана предложили продавать оружие гражданам не с 18 лет, а с 21 года.

Данные инициативы возникли после трагедии в Керчи. 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, пострадали более 70. Ружье нападавший приобрел легально при достижении 18 лет.