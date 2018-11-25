Хоккеистки «Агидели» вызваны в различные сборные

В регулярном чемпионате ЖХЛ наступил очередной перерыв. В рамках предстоящей паузы пройдут матчи различных сборных России, в расположение которых приглашены тренер и игроки уфимской «Агидели».

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, для участия в учебно-тренировочных мероприятиях национальной сборной России вызваны четыре хоккеистки уфимской команды: вратарь Анна Пругова, защитники Мария Баталова и Анна Шибанова, а также нападающий Ольга Сосина. В составе сборной они примут участие в краткосрочных сборах, после чего отправятся в Канаду, где сыграют на международном турнире, который пройдет с 27 ноября по 6 декабря.

В то же время начинает свою подготовку еще один состав женской сборной России. Под руководством старшего тренера «Агидели» Дениса Афиногенова к международным соревнованиям в Китае будут готовиться более 20 хоккеисток. Среди них и шесть игроков уфимской команды: защитники Александра Гандзюк и Мария Печникова, нападающие Алена Зубкова, Екатерина Ледебева, Элина Митрофанова и Елизавета Роднова.

