В Казани на очистку улиц от снега направят 161 единицу спецтехники

Сегодня в Казани на уборку улиц от снега выйдут 216 дорожных рабочих и 161 единица специальной техники. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Отмечается, что за минувшие сутки с улиц Казани было вывезено 415 тонн снега. Всего с начала зимнего периода в столице Татарстана убрали почти 1,5 тыс. тонн снега.

Кроме того, накануне на дорогах Казани было использовано 815 тонн противогололедных материалов, в том числе 213 тонн реагента и 602 тонны пескосоляной смеси, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что вчера МЧС предупреждало о метели и сильном ветре на территории республики и Казани 25 ноября.