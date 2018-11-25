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В Казани на очистку улиц от снега направят 161 единицу спецтехники

11:55, 25.11.2018 1
В Казани на очистку улиц от снега направят 161 единицу спецтехники
Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани на уборку улиц от снега выйдут 216 дорожных рабочих и 161 единица специальной техники. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Отмечается, что за минувшие сутки с улиц Казани было вывезено 415 тонн снега. Всего с начала зимнего периода в столице Татарстана убрали почти 1,5 тыс. тонн снега.

Кроме того, накануне на дорогах Казани было использовано 815 тонн противогололедных материалов, в том числе 213 тонн реагента и 602 тонны пескосоляной смеси, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что вчера МЧС предупреждало о метели и сильном ветре на территории республики и Казани 25 ноября.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:10
    откуда они берут то 415 тонн снега?
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