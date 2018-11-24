МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре 25 ноября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о метели и сильном ветре 25 ноября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром на территории республики и в Казани ожидается метель, усиление юго-западного ветра порывами до 15—16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Местами снег, метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Максимальная температура воздуха днем по республике составит от -3 до -8°С.