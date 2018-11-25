Губернатор Саратовской области призвал бизнесменов помочь с достройкой городской синагоги

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал предпринимателей помочь властям с достройкой синагоги в региональной столице.

По его словам, в процессе реконструкции здания произошло увеличение сметы, а «спонсоры, бравшие на себя обязательства, не осилят строительство».

«На недавнем заседании Совета по обсуждению проектов я обратился к бизнесменам – представителям этой конфессии: давайте объединим усилия и найдем решение, как достроить объект, чтобы он не превратился в долгострой», — цитирует Радаева саратовское издание «Взгляд-инфо».

Напомним, ранее в ходе реконструкции синагоги в Самаре рабочие сломали стену строительным ковшом.