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В ходе реконструкции синагоги в Самаре рабочие сломали стену строительным ковшом

12:17, 19.10.2018

Во время реконструкции синагоги в Самаре рабочие начали ломать стену здания. Информацию с соответствующей фотографией выложил очевидец в «Твиттере».

На происшествие отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, любая перепланировка, а тем более слом стен на объекте невозможна.

«Что-то действительно дикое. Самарская синагога 1908 года постройки — крупнейшая в Восточной Европе. Сам ее облик является предметом государственной охраны», — отметил Хинштейн.

Народный избранник попросил подключится к данной ситуации главу Росохранкультуры Минкульта РФ Романа Рыбало.

Напомним, ранее самарские власти сообщили о начале восстановительных работ в синагоге. Здание в последние годы пустовало и разрушалось. Реконструкция должна проводиться за счет частных инвесторов. Также возле синагоги может появиться памятник блаженному Пине Гофману.

Общество
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