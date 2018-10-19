В ходе реконструкции синагоги в Самаре рабочие сломали стену строительным ковшом

Во время реконструкции синагоги в Самаре рабочие начали ломать стену здания. Информацию с соответствующей фотографией выложил очевидец в «Твиттере».

На происшествие отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, любая перепланировка, а тем более слом стен на объекте невозможна.

«Что-то действительно дикое. Самарская синагога 1908 года постройки — крупнейшая в Восточной Европе. Сам ее облик является предметом государственной охраны», — отметил Хинштейн.

Хотел было порадоваться за реставрацию самарской синагоги, а они тут стенку заднюю ковшом разбирают… Слушайте, ПСК Волга и правда пора лишать лицензии. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет!!! @ugookn63 @Khinshtein pic.twitter.com/34R9uRKsab

— Армен Арутюнов (@golemaaa) 19 октября 2018 г.

Народный избранник попросил подключится к данной ситуации главу Росохранкультуры Минкульта РФ Романа Рыбало.

Напомним, ранее самарские власти сообщили о начале восстановительных работ в синагоге. Здание в последние годы пустовало и разрушалось. Реконструкция должна проводиться за счет частных инвесторов. Также возле синагоги может появиться памятник блаженному Пине Гофману.