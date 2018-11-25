В Татарстане в результате двух ДТП два человека погибли и пять пострадали

В Республике Татарстан в результате двух аварий два человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Первое ДТП произошло накануне вечером в Новошешминском районе на автодороге Казань — Оренбург. Водитель автомобиля ГАЗ-2217 1997 года рождения не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пассажир 1974 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте.

Второе ДТП произошло в Лаишевском районе РТ на автодороге «Казань — Оренбург — Казань — Боровое Матюшино». Автомобиль Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 211540, после чего врезался в BMW Х6. Водитель Chevrolet Cruze скончался на месте, водитель ВАЗ 211540 госпитализирован в реанимацию, водитель BMW Х6 после осмотра врачами отпущена домой. Три пассажира BMW Х6 доставлены в реанимацию.

Отметим, что согласно исследованию «Авито Авто», Татарстан и Пермский край являются лидерами среди регионов, в которых водители больше всего участвовали в ДТП.