Дмитрий Кириченко: «У нас были хорошие моменты в контратаках»

После проигранного матча «Оренбургу» в 15 туре чемпионата РПЛ и.о. главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал игру своей команды:

— Ну конечно, результат отрицательный. Я доволен началом игры. Очень уверенно действовали. Был очень хороший момент у Сысуева, к сожалению, он принял не правильное решение. Там был, практически, выход один на один.

Потом «Оренбург» перехватил инициативу, стал нас прессинговать. Мы, к сожалению, стали часто ошибаться при выходе из обороны. Не могу сказать, что мы много моментов создали, но давление было. К сожалению, ошибка в обороне, плюс пенальти, плюс удаление — понятно, что игра немного потеряла свою формацию. У нас были хорошие моменты в контратаках, которые мы не сумели использовать, — отметил наставник.





