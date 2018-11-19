Все страны ЕС поддержали проект соглашения по Брекситу

Проект договоренности об условиях выхода Великобритании из Евросоюза является честным компромиссом. Его поддержали все министры ЕС.



«В общем, результат — это честный компромисс. Обе стороны пошли навстречу друг другу», — цитирует «РИА Новости» министра председательствующей в Совете Евросоюза Австрии по делам ЕС Гернота Блюмеля.

Отмечается, что ЕС и Великобритания согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях Брексита, которое включает в себя в том числе предварительные договоренности по Северной Ирландии. Договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit 29 марта 2019 года, стране грозит «жесткий» выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.

Ранее сообщалось, что британский министр по вопросам Брексита Доминик Рааб подал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй прошение об отставке.