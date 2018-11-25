Зинэтула Билялетдинов: «Автомобилист» — лидер чемпионата, было интересно сыграть с ними»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Автомобилистом» (4:3) отметил, что его подопечные сделали то, что должны были сделать.

– Очень хорошая игра, принципиальная. «Автомобилист» сейчас лидер чемпионата, нам было интересно сыграть с ними.

Обе команды показали добротный хоккей. Очень рад за свою команду – ребята сделали то, что должны были сделать, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.

В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября на своей площадке.

