Станислав Галиев: «Я дал идею Секачу, как отпраздновать гол, и он это сделал»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над «Автомобилистом» (4:3) рассказал как подкинул идею Иржи Секачу, у которого родилась дочь.

– Впечатления от игры только положительные. Мы настраивались серьезно – у них очень хорошая команда, они весь сезон отлично играют. Последние два матча они проиграли, и мы были готовы к тому, что они выйдут заряженные и будут играть на победу.

– Ключевой момент матча – большинство в третьем периоде?

– Я думаю, у нас все получалось, просто пропустили два гола во втором периоде в меньшинстве. Знали, что у них хорошие спецбригады. Выходя на третий период, мы верили друг в друга и знали, что всё будет хорошо, если мы будем придерживаться своей игры. В итоге два большинства, одно из которых реализовали.

– У Иржи Секача произошло знаменательное событие, родилась дочь. Старались сегодня подарить ему победу, сидела такая мысль в голове?

– Я вообще только перед игрой узнал. Я ему дал идею, как отпраздновать гол, и он это сделал. Можете посмотреть повтор, когда он проезжал мимо лавки. Поздравляем его, здоровья дочке и маме, — приводит слова Галиева официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.

В следующем матче казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком» 26 ноября на своей площадке.

