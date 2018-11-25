В Госдуме РФ поддержали проект смягчения Уголовного кодекса

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал законопроект президента о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба.



«Я положительно это оцениваю. Тем более что предложения эти находятся в логике складывающейся и в последнее время сложившейся тенденции, тренда на либерализацию уголовного законодательства», — приводит слова Лысакова «РИА Новости».



Напомним, 24 ноября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения виновником причиненного ущерба. При этом уголовное наказание может быть отменено только за преступления небольшой тяжести.