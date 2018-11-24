Путин предложил заменить тюремный срок компенсацией ущерба за растрату и плагиат

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения виновником причиненного ущерба.



Согласно документу, уголовное наказание может быть отменено только за преступления небольшой тяжести.

Среди них указаны невыплата заработной платы сотрудникам, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, а также причинение имущественного ущерба путем обмана.

Кроме того, при возмещении ущерба предлагается прекращать дела о плагиате и нарушении изобретательских и патентных прав.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. 15 ноября Госдума приняла законопроект в первом чтении.