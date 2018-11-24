В Норвегии поднимут стоимость электричества для майнеров в несколько десятков раз

В Норвегии поднимут стоимость электричества для майнеров в 34 раза. Соответствующие поправки к государственному бюджету подготовило правительство.

Согласно документу, майнерам перестанут предоставлять льготное электричество и с 2019 года стоимость электроэнергии для них вырастет с 0,48 ($0,0005) до 16,58 ($0,019) норвежских эре, передает Coindesk.

«Норвегия не может продолжать предоставлять огромные налоговые льготы для самой грязной формы криптографической продукции, такой как биткоbн. Это требует большой энергии и генерирует большие выбросы парниковых газов во всем мире», — сказал представитель парламента Норвегии Ларс Халтбрекен.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что добыча криптовалют должна облагаться налогами как особый вид бизнеса. Термин майнинг будет прописан в законе «О цифровых финансовых активах».