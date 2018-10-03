Минземимущества РТ передало СИНХу акции и недвижимость на 2,7 млрд рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передало АО «Связьинвестнефтехим» пакет ценных бумаг и объекты недвижимости в счет оплаты дополнительного выпуска акций СИНХа на 2,7 млрд рублей.

СИНХ получит более 8,7 млн акций АО «Радиоприбор» рыночной стоимостью 1,79 млрд рублей, свыше 2,8 млн ценных бумах АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» на 274 млн рублей и более 4,7 млн акций ПАО «Казанский электротехнический завод» на 580 млн рублей, сказано в распоряжении на сайте ведомства.

Кроме того, СИНХу переданы два нежилых здания и земельный участок в деревне Матюшино Лаишевского района РТ общей стоимостью 54,6 млн рублей.

Напомним, что в середине сентября Минземимущества РТ передало СИНХу акции «Казанской теплосетевой компании» на 351 млн рублей.