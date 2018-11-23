Знакомые Цоя выразили уверенность, что паломничества к памятнику музыканта в Питере не будет

Звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня прокомментировал установку памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою в Кировском районе Санкт-Петербурга. Трехметровая бронзовая скульптура уже готова, ее установят зимой.

По словам Вишни, место, где будет располагаться памятник, вряд ли превратится в «мекку киноманов».

«Уже никаких паломников не будет. Двадцать пять лет прошло. Я лично поклонников не боюсь. О выборе места мне судить трудно. Я там никогда не был. Мне кажется, что ничего страшного в этом нет. Память о человеке должна остаться», — сказал он.



Музыкальный критик Артемий Троицкий, комментируя установку памятника, напомнил, что в центре Москвы уже давно стоит народный мемориал музыканту — стена Цоя.

«Ничего там страшного нет. Никакие оргии не происходят. Да, поклонники приходят, но никому жизнь хуже не делают. Тем более, что стена Цоя в Москве находится в самом центре города, а в Петербурге — выделили окраину. Сомневаюсь, что большое количество туристов, фанов Цоя вообще сможет добраться до этой отдаленной точки», — цитирует его «Политика Сегодня».

Ранее в России выпустили последнюю песню Виктора Цоя под названием «Атаман».