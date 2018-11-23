ЦСКА быстрее всех набрал 1000 очков в РПЛ

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА стал первым российским клубом, который набрал 1000 очков в отечественной Премьер-лиге. Это стало возможным благодаря сегодняшней гостевой победе армейцев над грозненским «Ахматом» (0:2).

Ближайшим преследователем армейцев является питерский «Зенит», набравший 959 очков, но имеющий на одну игру меньше. Московские «Локомотив» и «Спартак» делят третью строчку.

Отметим, что с момента создания Премьер-лиги в 2002 году, ЦСКА шесть раз становился чемпионом страны.

После 15-го тура армейцы идут на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 очков.