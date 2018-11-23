От визитов Путина в Крым полуостров российским не станет — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым полуостров не станет российским.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — цитирует его пресс-служба.

По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права».

Напомним, что сегодня в гостиничном комплексе «Мрия» в Крыму прошло заседание президиума Госсовета РФ в обновленном формате. Его провел президент РФ Владимир Путин.