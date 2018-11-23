Минниханова и Хабирова рассадили по разным столам на заседании Госсовета РФ

Сегодня в гостиничном комплексе «Мрия» в Крыму прошло заседание президиума Госсовета РФ в обновленном формате. Его провел президент РФ Владимир Путин.

Участников заседания впервые посадили не за один общий стол, а за семь тематических. Так, врио главы Башкирии Радий Хабиров сидел за столом «Экология» вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. На другом конце зала, за столом «Демография и здравоохранение, наука, образование», сидел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Путин находился за столом «Системные вопросы», вместе с ним были первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощники президента Игорь Левитин и Андрей Белоусов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.



Стоит отметить, что все участники заседания, включая Путина, пришли без галстуков.

