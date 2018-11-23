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Общество

В Казани зафиксировали 8-балльные пробки

18:02, 23.11.2018
В Казани зафиксировали 8-балльные пробки
Фото: yandex.ru

В Казани зафиксировали 8-балльные пробки. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Неожиданно плотное движение на улице Карла Маркса — улице Николая Ершова. Движение на участке составляет 7 км/ч. Загруженность магистрали в центр составляет 6 баллов, из центра — 8 баллов, что на 2 балла выше обычного.


Еще один затор зафиксирован по улице Тихомирнова — от улицы Пушкина до улицы Вишневского. Скорость движения на участке не превышает 7 км/ч. Проблемы с трафиком возникли по Лево-Булачной — от улицы Пушкина до улицы Тази Гиззата, а также по улице Марселя Салимжанова — от улицы Хади Такташа до улицы Пушкина. Скорость на участках составляет 5 км/ч.

Общество Татарстан
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