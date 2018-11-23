Минземимущество Татарстана выявило 55 убыточных предприятий

Минземимущество РТ по итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за девять месяцев 2018 года выявило в Татарстане 55 убыточных предприятий.



Это 47% от общего числа действующих муниципальных предприятий, передает пресс-служба ведомства со ссылкой на замминистра земельных и имущественных отношений РТ Эдуарда Диярова.

Отмечается, что наибольшее количество убыточных предприятий находится в Бавлинском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском и Мензелинском районах.

Кроме того, по итогам девяти месяцев закредитованы 52 предприятия. Наиболее закредитованные предприятия отмечены в Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Елабужском районах.

Ранее сообщалось, что доля убыточных организаций в России по итогам I полугодия выросла до 32,2%. Это на 0,6 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.