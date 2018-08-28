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Доля убыточных организаций в РФ в I полугодии выросла до 32,2%

16:34, 28.08.2018
Доля убыточных организаций в РФ в I полугодии выросла до 32,2%
Фото: pixabay.com

Доля убыточных организаций в России по итогам I полугодия выросла до 32,2%. Это на 0,6 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил плюс 6,37 трлн рублей, следует из отчета Росстата. При этом около 33 тыс. организаций получили прибыль в размере 7,75 трлн рублей и почти 16 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,38 трлн.

Отмечается, что данные ведомство приводит без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений.

Ранее в Росстате сообщили о снижении реальных доходов россиян.

БизнесАналитика
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