Доля убыточных организаций в РФ в I полугодии выросла до 32,2%
Доля убыточных организаций в России по итогам I полугодия выросла до 32,2%. Это на 0,6 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил плюс 6,37 трлн рублей, следует из отчета Росстата. При этом около 33 тыс. организаций получили прибыль в размере 7,75 трлн рублей и почти 16 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,38 трлн.
Отмечается, что данные ведомство приводит без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений.
Ранее в Росстате сообщили о снижении реальных доходов россиян.БизнесАналитика
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