В Казани отреставрируют здание гимназии Шумковой за 122 млн рублей

В Казани отреставрируют здание колледжа для музыкально одаренных детей при Казанской государственной консерватории им. Жиганова. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 122,6 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, в здании бывшей гимназии Шумковой, которое является объектом культурного наследия федерального значения, проведут ремонтно-реставрационные работы с приспособлением его под современное использование.

Они включают монтаж лифта, пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха, благоустройство территории, водопроводные и канализационные работы и прочее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 по 31 октября. Аукцион состоится 7 ноября. Исполнитель работ должен выполнить реконструкцию очистных сооружений до 25 августа 2018 года.



Напомним, что в августе прошлого года на реставрацию здания выделяли 43 млн рублей.