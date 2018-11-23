В России объем торговли в соцсетях превысил 600 млрд рублей

Российский рынок торговли в социальных сетях с марта 2017 года по март 2018 года вырос до 591 млрд рублей. Это всего в два раза меньше, чем оборот российских интернет-магазинов (1,04 трлн рублей в 2017 году).



Треть рынка пришлась на сервисы объявлений типа Avito, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование российского соцсетевого ретейла, проведенного «Яндекс.Кассой» и Data Insight.

Однако крупнейшая торговая площадка — соцсеть «ВКонтакте», на нее пришлось 15% оборота сделок. Вторая среди соцсетей — Instagram (6%). На мессенджеры пришлось 6% рынка, в тройке — WhatsApp, Telegram и Viber.

Отмечается, что самая популярная категория товаров в соцсетях и на досках объявлений — одежда и обувь, на нее пришлось 100 млрд рублей. Всего в «социальной коммерции» участвуют 22 млн продавцов и 39 млн покупателей.

Ранее сообщалось, что граждане России с 2019 года смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес своей электронной почты.