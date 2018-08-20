Россияне смогут делать интернет-покупки по адресу электронной почты — СМИ

Граждане России с 2019 года смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес своей электронной почты.

Предполагается, что такая возможность появится после скачивания специального приложения Ассоциации «Финтех» при Банке России, которое находится в разработке, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Кроме того, планируется использовать и другие способы идентификации (например, номер мобильного телефона), а также другие виды мгновенных платежей — переводы между физическими лицами и переводы между своими счетами в разных банках.



Напомним, в апреле сообщалось, что этот сервис будет прикреплен к номеру телефона.