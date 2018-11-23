СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Следственный комитет (СК) России опубликовал кадры осмотра фрагментов российского самолета Су-24М с места крушения в Сирии в 2015 году.

В видео, которое размещено на официальном канале ведомства на YouTube, можно увидеть обломки воздушных судов.

В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.

В результате проведенных осмотров мест происшествий в провинции Латакия обнаружены места крушений российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы.

Кроме того, установлены позиции боевиков, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам. Также было найдено помещение, в которое злоумышленники доставили тело Пешкова.



Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест девяти граждан Сирии, обвиняемых в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова.