СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Следственный комитет (СК) России опубликовал кадры осмотра фрагментов российского самолета Су-24М с места крушения в Сирии в 2015 году.
В видео, которое размещено на официальном канале ведомства на YouTube, можно увидеть обломки воздушных судов.
В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
В результате проведенных осмотров мест происшествий в провинции Латакия обнаружены места крушений российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы.
Кроме того, установлены позиции боевиков, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам. Также было найдено помещение, в которое злоумышленники доставили тело Пешкова.
Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест девяти граждан Сирии, обвиняемых в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова.Происшествия
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