Девять граждан Сирии заочно арестованы из-за убийства российского пилота Су-24

Басманный суд Москвы с июля этого года выдал санкцию на заочный арест граждан Сирии, обвиняемых в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова.

«По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России. Отмечается, что все обвиняемые объявлены следствием в международный розыск.

Напомним, Су-24 сбили на сирийско-турецкой границе 24 ноября. Пилоты успели катапультироваться. Однако с земли их обстреляли боевики. Капитан борта Олег Пешков погиб. Ему присвоили звание Героя России посмертно.