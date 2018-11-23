Эксперт спрогнозировал курc доллара на сегодня не выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,5—66,0 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Эксперт напомнил, что вчера в США праздновали День Благодарения, поэтому многие рынки были закрыты. Сегодня также часть рынков останется закрытой.

Несмотря на низкую цену на нефть на фоне роста запасов, рубль продолжает оставаться стабильным, отметил аналитик.

Одним из факторов, выступающих в поддержку рубля, по словам эксперта, является продолжающийся налоговый период.

Накануне эксперт прогнозировал курс рубля на уровне не выше 66,35 за 1$.

