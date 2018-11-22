Эксперт спрогнозировал курc доллара на сегодня выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,75—66,35 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, несмотря на падение цен на нефть ниже 62 долларов за баррель, рубль в последние дни выглядит достаточно стабильно (в среду касался отметки в 66,23 за 1$).

Вероятно, такая ситуация связана с отсрочкой введения санкций США против РФ до начала 2019 года и улучшением настроений иностранных инвесторов на рынке ОФЗ. Вчера Минфин РФ успешно разместил два выпуска ОФЗ на сумму 10 млрд рублей каждый.

Сегодня в США выходной день, поэтому будет наблюдаться низкая активность на финансовых рынках.

Накануне эксперт прогнозировал курс рубля на уровне не выше 66,25 за 1$.