Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери

Полиция Лондона опубликовала на своем сайте три видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми британскими властями в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.



На кадрах видно двух мужчин, которые выходят с железнодорожной станции Солсбери, а также ходят по улицам британского города.



Полиция рассказала, что сначала подозреваемые прибыли на вокзал Солсбери около 11:48. Через 10 минут проходящими мимо заправки на Уилтон-Роуд, «которая находится в непосредственной близости от дома Скрипалей».

Вскоре после этого, по мнению правоохранительных органов, на ручке входной двери Скрипалей разместили нервно-паралитическое вещество «Новичок».



Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество «Новичок».



Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что Александр Петров и Руслан Боширов могли получить визы в Великобританию с помощью сотрудников ФСБ России, получивших доступ к системе визового центра.