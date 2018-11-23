Британский полицейский потерял все имущество из-за отравления «Новичком»

Сержант британской полиции Ник Бейли заявил, что инцидент с отравлением «Новичком» в пригороде Солсбери лишил его всего, что он имел.

По словам Бейли, он каким-то образом вступил в контакт с «Новичком» при обследовании дома Скрипалей. После контакта с «Новичком» Бейли вернулся домой и заразил отравляющим веществом собственный дом и все имущество.



«Мы не только потеряли дом, мы потеряли все наши владения. Все, что принадлежало детям, мы потеряли все это, машины, мы потеряли все», — приводит слова Бейли BBC.

При этом он не уточнил, где живет сейчас и компенсировали ли ему как-то ущерб. Бейли также сообщил, что лечение после заражения «Новичком» было болезненным, так как иногда ему делали пять-шесть уколов за раз.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко в письме к Нику Бейли заверил его в непричастности России к случившемуся в Солсбери.