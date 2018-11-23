Самой распространенной причиной поломки смартфонов является разбитый экран — эксперты

Разбитый экран является самой частой причиной поломки смартфонов жителей США.

Как сообщают сообщают аналитики компании SquareTrade, телефоны ломали 66% владельцев и примерно в половине случаев (29%) был разбит экран. На их ремонт потратили $3,4 млрд,

Также владельцы обращаются в сервисные центры с поцарапанными экранами (27%), неисправной батареей (22%), побитым корпусом и дисфункцией сенсорного управления (по 16%).

Ранее сообщалось, что средний чек на смартфон в России за первые 9 месяцев этого года вырос на 20 процентов, до 15,2 тыс. рублей.

