Повар‐мем Salt Bae покормил Кадырова с ножа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил в Дубае ресторан турецкого повара Нусрета Гекче, также известного как «Salt Bae». Видео посещения опубликовал пользователь Беслан Успанов в Facebook.

Повар нарезал перед чеченским лидером мясо, посолил его своим фирменным приёмом, а затем дал попробовать Кадырову прямо с ножа. Сам политик это время снимал происходящее на телефон.

Гекче стал известен в январе 2017 года после видео, на котором он виртуозно разделывал стейк-оттоман и солил его через локоть. Манера повара солить сделала Гекче интернет-мемом.

Ранее Кадыров подарил автомобиль мальчику Рахиму Кураеву, который установил рекорд по отжиманиям. Пятилетний Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4105 раз, но его рекорд не был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, и мальчику нужно будет повторить выступление.