Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику-рекордсмену по отжиманиям

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику Рахиму Кураеву, который установил рекорд по отжиманиям. Пятилетний Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4105 раз, но его рекорд не был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, и мальчику нужно будет повторить выступление.

— Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом «Мерседесе», — приводит «РИА Новости» слова Кадырова.