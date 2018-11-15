Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику-рекордсмену по отжиманиям
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику Рахиму Кураеву, который установил рекорд по отжиманиям. Пятилетний Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4105 раз, но его рекорд не был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, и мальчику нужно будет повторить выступление.
— Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом «Мерседесе», — приводит «РИА Новости» слова Кадырова.Ранее глава республики поздравил Рахима и выразил уверенность в том, что мальчику хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, а также добавил, что «лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать». Спорт
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