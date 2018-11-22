Зинэтула Билялетдинов: «Вратарь Подъяпольский неплохо себя зарекомендовывает»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после гостевой победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2) отметил, что игра складывалась интересно со стороны обеих команд.

– Команды играли очень хорошо. Считаю, что показывали хороший хоккей. Было очень интересно, создавались красивые комбинации. Играли и в большинстве, и в меньшинстве. Все сегодня присутствовало.

– Вы разбили тройку Зарипов-Ткачев-Галиев. С чем связаны эти изменения?

– Связаны были с сегодняшней игрой.

– Вы доверили место в воротах молодому Подъяпольскому. Чем обусловлен ваш выбор?

– Он неплохо себя зарекомендовывает. Было интересно посмотреть его в игре с сильным соперником, — заявил Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Ак Барс» сегодня обыграл на выезде магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе казанцев шайбы забросили Артем Михеев, Иржи Секач и Артем Лукоянов. Соперник ответил голами Сергея Мозякина и Николая Кулемина.

