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«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 3:2

19:32, 22.11.2018
«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 3:2
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде магнитогорский «Металлург». Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:3 в пользу гостей из Татарстана.

В составе казанского клуба шайбы забросили Артем Михеев, Иржи Секач и Артем Лукоянов. Соперник ответил голами Сергея Мозякина и Николая Кулемина.

Ранее «Ак Барс» переиграл «Трактор» со счетом 3:0. 24 ноября команда сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».

СпортХоккей Татарстан
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