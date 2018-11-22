«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 3:2
Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде магнитогорский «Металлург». Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:3 в пользу гостей из Татарстана.
В составе казанского клуба шайбы забросили Артем Михеев, Иржи Секач и Артем Лукоянов. Соперник ответил голами Сергея Мозякина и Николая Кулемина.
Ранее «Ак Барс» переиграл «Трактор» со счетом 3:0. 24 ноября команда сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».СпортХоккей Татарстан
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