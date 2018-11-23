Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается метель и до -9

В пятницу, 23 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-западный сильный, местами порывы до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -4 до -9 градусов. В Казани днем ожидается от -4°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

Ранее ГИБДД рекомендовала казанцам отказаться от поездок за пределы города из-за метели.