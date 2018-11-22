Гендиректор Sports.ru пожаловался на регулярные штрафы со стороны Роскомнадзора

Генеральный директор и основатель сайта Sports.ru Дмитрий Навоша на своей странице в Facebook пожаловался на регулярные штрафы Роскомнадзора из-за мата в пользовательских блогах.

«Существуют также решения российских судов, в которых говорится, что «редакция может быть освобождена от ответственности за распространение указанных сведений, если они содержатся в комментариях читателей, размещаемых на сайте в сети Интернет без предварительного редактирования (например, на форуме читателей материалов такого сайта), в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию».

Последнее совсем уж полно описывает наш случай – публикации в коллективных и личных блогах на Трибуне Sports.ru публикуются без премодерации и (в случае, если не выносятся редакторами в ленту главных материалов) без чьего-либо редактирования.



«Наша задача – не возбудить как можно больше дел», «суды объективно и всесторонне исследуют все имеющиеся в деле доказательства», – это тоже всё звучит обнадеживающе. Но действия РКН в данном случае носят прямо противоположный этим его заявлениям характер. После того, как суд в паре первых дел принял позицию Sports.ru, на нас обрушились более дюжины совершенно идентичных «протоколов о нарушениях». How come, Roskomnadzor?», — написал Навоша.

Накануне основатель Sports.ru сообщил, что издание получило два штрафа по 5000 рублей за мат в блогах пользователей. Всего, по словам Навоши, Роскомнадзор составил 17 протоколов об административном правонарушении.