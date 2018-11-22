ФНС потребовала с казанской «Силиконовой долины» 1,3 млрд

На 1,3 млрд рублей увеличилась сумма долга перед кредиторами АО «КЗСК-Силикон».

О том, что ФНС на днях предъявила новые требования к должнику, сообщил сегодня в Арбитражном суде РТ Хайдар Закеев — гендиректор ООО «СК «Балкыш», которое в июле этого года изъявило готовность в 20-дневный срок погасить все долги компании-банкрота.

В связи с тем, что после предъявления требований ФНС общий долг АО «КЗСК-Силикон» вырос с неполных четырех до почти пяти с половиной миллиардов, Закеев ходатайствовал перед судом об отложении заседания на 20 рабочих дней. По его словам, это время необходимо, чтобы сверить документы и выяснить причины предъявленного налоговиками нового требования.

Тем временем арбитражный управляющий получил необходимую информацию от оценщиков об имуществе, которым располагает АО «КЗСК-Силикон», и назначил дату заседания комитета кредиторов компании, на котором будут определены начальная цена продажи имущества предприятия и утверждены порядок, условия и сроки его продажи с молотка.

Подробности банкротного процесса и сегодняшнего судебного заседания — в материале «Реального времени».