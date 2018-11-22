Новости общества

18:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фонд Навального рассказал о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

17:29, 22.11.2018 1
Фонд Навального рассказал о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева
Фото: ru.wikipedia.org

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что известный ведущий государственной телекомпании «Россия 1», заместитель генерального директора ВГТРК Сергей Брилев является подданным Великобритании.

Сотрудники ФБК нашли Сергея Брилева и его жену в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Супруги были внесены в список в 2001 году. Согласно британскому законодательству, голосовать могут только подданные Великобритании или же постоянно проживающие в Великобритании граждане стран ЕС и Британского содружества.

По итогам расследования у супруги Брилева также обнаружили квартиру в Лондоне, купленную в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов (более 900 тыс. долларов США).

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что предполагаемая мать председателя Госдумы Вячеслава Володина — 82-летняя Лидия Барабанова владеет 400-метровой квартирой в элитном комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:43
    вот это номер ! если только это правда......
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты