Фонд Навального рассказал о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что известный ведущий государственной телекомпании «Россия 1», заместитель генерального директора ВГТРК Сергей Брилев является подданным Великобритании.

Сотрудники ФБК нашли Сергея Брилева и его жену в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Супруги были внесены в список в 2001 году. Согласно британскому законодательству, голосовать могут только подданные Великобритании или же постоянно проживающие в Великобритании граждане стран ЕС и Британского содружества.

По итогам расследования у супруги Брилева также обнаружили квартиру в Лондоне, купленную в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов (более 900 тыс. долларов США).

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что предполагаемая мать председателя Госдумы Вячеслава Володина — 82-летняя Лидия Барабанова владеет 400-метровой квартирой в элитном комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте.