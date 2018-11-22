Бурдасов про слова Лукоянова: «Нас с детства учили не обращать внимания сами знаете на кого»

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о реакции уфимской команды на слова игрока «Ак Барса» Артема Лукоянова после «зеленого дерби».

— Артем Лукоянов как-то сказал, что у «Салавата» решают только импортные.

— Это кто? Эксперт?



— Ну да, казанский. Как вы в команде отреагировали на его слова?

— У нас в «Салавате» все ребята умные, грамотные. С детства всех учили не обращать внимания сами знаете на кого. Поэтому все нормально.



Напомним, после встречи в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» нападающий «барсов» заметил, что в составе соперника «есть только одно звено, импортные в нем играют».